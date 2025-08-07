/ / SÁENZ PEÑA: VUELVEN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A CASA DE CULTURA

Vuelven las actividades culturales en Sáenz Peña con novedades y eventos para todos.

Las profesoras Silvia Sol y Silvia Macías anunciaron que ya están en marcha las clases gratuitas de instrumentos musicales, danzas y teatro, y que aún hay cupos disponibles para quienes deseen sumarse. Entre las novedades, se destaca la incorporación de un profesor de violín, que dicta clases los miércoles a las 19.30 horas y los sábados desde las 09.00. Además, continúan las clases de danzas españolas, clásicas e iniciación y expresión corporal para niños a partir de los cuatro años.

También se mantiene abierta la inscripción para el coro infantil, que inició sus ensayos durante el primer semestre, así como para el coro de adultos, clases de teatro y el reciente taller de yoga. Desde Cultura invitaron a toda la comunidad a acercarse e inscribirse personalmente en Casa de Cultura, en los horarios administrativos de 08.00 a 12.00 y de 15.00 a 22.00 horas.

Por otro lado, ya comenzó la organización del Congreso de Historia, que se realizará el 9 y 10 de octubre. El evento contará con la presencia de destacados profesores e investigadores de la Junta de Historia, y se abrió la convocatoria para presentar trabajos, anécdotas e historias de vida locales. El objetivo es rescatar y compartir relatos que puedan ser conocidos por niños y jóvenes.

Otra actividad destacada será la reinauguración de la Biblioteca Municipal, recientemente renovada, que se sumará como un nuevo espacio para actividades culturales como presentaciones de libros y diversas expresiones artísticas.

Además, Cultura estará presente en los festejos por el Día del Niño que se realizarán los cuatro domingos de agosto en el Complejo Ecológico Municipal. Allí se presentarán la banda municipal, la orquesta de la Casa de Cultura y los distintos grupos de danzas. Con estas propuestas, la Casa de Cultura reafirma su compromiso con la comunidad y continúa siendo un espacio abierto para el desarrollo artístico, la educación y la integración.

Periodismo365



