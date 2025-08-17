/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS INSCRIBE A DIPLOMATURA EN INICIACIÓN A LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Las clases asincrónicas comenzarán en septiembre y tendrán una duración de ocho meses.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió inscripciones para una nueva propuesta de Diplomatura que tratará la temática de “Iniciación a la Docencia en la Educación Superior”. Las clases iniciarán el 8 de septiembre con modalidad asincrónica y se desarrollarán por ocho meses.
La propuesta, que está aprobada por Resolución Nº366/2025 C.S. de la Universidad, está destinada a egresados/as de nivel superior, profesionales, docentes universitarios noveles, ayudantes de cátedra, profesionales interesados/as en iniciar su trayectoria en la docencia, tanto universitaria como no universitaria.
La dirección de la Diplomatura está a cargo de la Dra. Romero, Mara y la coordinación a cargo del Esp. Ricardone, Manuel. El cuerpo docente está integrado por: Dra. Fernández, Carina L.; Dra. Okulik, Nora; Mg. Stefanoff, Silvia; Mg. Pavlinovic, Marina; Dra. Zachman, Patricia; Lic. Sánchez, Melisa; Esp. Banegas, Laura; Abg. Aratto, Belen; Mg. Ponce Laso, Luciana.
Programa de la Diplomatura
El mismo contiene los siguientes módulos de trabajo: la educación superior en Argentina-estructura, funciones, sujetos y desafíos; docencia situada- desafíos del contexto; didáctica general y planificación situada en el nivel superior; evaluación para el aprendizaje en el nivel superior; herramientas tecnológicas y entornos virtuales en la docencia superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; trabajo integrador final.
Inscripciones y consultas
Las personas interesadas podrán obtener mayor información e inscribirse a través de la página web: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/J4MQD42XG8
Periodismo365