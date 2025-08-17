/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS INSCRIBE A DIPLOMATURA EN INICIACIÓN A LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Las clases asincrónicas comenzarán en septiembre y tendrán una duración de ocho meses.

La propuesta, que está aprobada por Resolución Nº366/2025 C.S. de la Universidad, está destinada a egresados/as de nivel superior, profesionales, docentes universitarios noveles, ayudantes de cátedra, profesionales interesados/as en iniciar su trayectoria en la docencia, tanto universitaria como no universitaria.

La dirección de la Diplomatura está a cargo de la Dra. Romero, Mara y la coordinación a cargo del Esp. Ricardone, Manuel. El cuerpo docente está integrado por: Dra. Fernández, Carina L.; Dra. Okulik, Nora; Mg. Stefanoff, Silvia; Mg. Pavlinovic, Marina; Dra. Zachman, Patricia; Lic. Sánchez, Melisa; Esp. Banegas, Laura; Abg. Aratto, Belen; Mg. Ponce Laso, Luciana.

Programa de la Diplomatura

El mismo contiene los siguientes módulos de trabajo: la educación superior en Argentina-estructura, funciones, sujetos y desafíos; docencia situada- desafíos del contexto; didáctica general y planificación situada en el nivel superior; evaluación para el aprendizaje en el nivel superior; herramientas tecnológicas y entornos virtuales en la docencia superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; trabajo integrador final.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas podrán obtener mayor información e inscribirse a través de la página web: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/J4MQD42XG8

