/ / SÁENZ PEÑA: EL INTENDENTE RECIBIÓ A DIRIGENTES DE LA ASOCIACIÓN ÁRABE SIRIO LIBANESA

En la tarde del viernes el intendente Bruno Cipolini junto al secretario de Relaciones Institucionales Eduardo Molina, recibió a dirigentes de distintos puntos del país de la Colectividad Árabe Sirio Libanesa.

En la oportunidad estuvieron presentes Nabil Hassanein Abdel Kader, Presidente de la Fundación de la Cultura Árabe de Formosa; Habel Sapag, Presidente de la Colectividad Sirio Libanesa de Santiago del Estero; Jesús Alberto Beti, Presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Concepción de Tucumán; Rafael Eduarde Ale, Vicepresidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Concepción de Tucumán; Karina Ortíz; Andrea Yamili Amado, secretaria y presidente de la Asociación Árabe de la ciudad y demás referentes de la Asociación y de Federación de Colectividades.









En la oportunidad los presentes comentaron al Intendente que el encuentro es muy significativo para la comunidad dado que reúne a personas de origen árabe de distintas partes del país y tiene como objetivo fortalecer lazos entre las comunidades árabes y promover la interculturalidad y el entendimiento mutuo.

Por su parte el Intendente destacó la importancia de las actividades realizadas por las colectividades en la ciudad, ya que fomentan la identidad de cada una de ellas y en este caso en particular manteniendo vivas las costumbres y raíces de la comunidad árabe.

Periodismo365



