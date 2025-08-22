/ / SUBEN LOS SUELDOS DE LOS SENADORES: COBRARÁN MÁS DE 10 MILLONES DE PESOS POR MES

Se oficializó el aumento en la Cámara Alta. Los senadores pasarán a cobrar 10,2 millones de pesos por mes.

El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos.

Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto. Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para que aquellos que renunciaron al último incremento en junio, y de 9,5 millones de pesos para quienes no lo hicieron.

Solamente la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia. Villarruel dictó una normativa en la que invitaba a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”, después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el silencio del cuerpo legislativo ante otra actualización salarial.

FUENTE Y FOTOS: Página/12