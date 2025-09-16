/ / CORRIENTES: DETENIDAS POR LLEVAR ORO Y MILES DE DÓLARES, EUROS Y REALES SIN RESPALDO LEGAL

Tres pasajeras de un remís trasladaban oro y moneda extranjera sin respaldo legal. Las divisas y los metales eran llevados entre sus pertenencias y adosados al cuerpo.

Efectivos pertenecientes a la Sección “Villa Olivari”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingo”, desarrollaban actividades de prevención vial y control sobre la Ruta Nacional Nº 12, donde detuvieron la marcha de un automóvil que oficiaba de remís proveniente de Ciudad del Este, República del Paraguay.

Durante el control efectuado sobre el rodado, los uniformados constataron que viajaban tres pasajeras, quienes llevaban entre sus pertenencias y adosado al cuerpo, varios fajos de billetes de moneda nacional y monedas extranjeras, además de alhajas y pepitas de un metal de color amarillo.

Ante tal situación, personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas reactivas sobre los metales, obteniendo resultados positivos para oro, con un peso de 252,96 gramos, valuado en 42.140.859,36 de pesos argentinos. Asimismo, se contabilizaron 2.631.000 pesos en moneda nacional, 31.266 dólares estadounidenses, 2.664 reales y 1.100 euros.

Intervino el Juzgado Federal de Corrientes, disponiendo el secuestro del dinero, el metal y los teléfonos celulares de las implicadas, quienes quedaron supeditadas a la causa por infracción a la Ley Nº 24.769 del “Régimen Penal Tributario”.

Periodismo365