/ / SÁENZ PEÑA: AVANZA LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MOTO REMISES

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, habló de los alcances del proyecto de ordenanza que impulsan para regular el servicio de moto remises.

Una de las inquietudes tenía que ver con el traslado de personas desconocidas “así que querían resguardarse de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que llegase a pasar algo”. Avanzaron entonces con el proyecto de ordenanza que exige condiciones mínimas para circular en la vía pública: motocicleta en condiciones, luces reglamentarias, documentación, casco para conductor y acompañante, seguro de responsabilidad civil.

Una vez elevado al Consejo Deliberante, se incorporaron cuestiones como el uso de un chaleco refractario. “Estamos en la etapa final para contar con un marco regulatorio para que puedan trabajar de una norma”, indicó.

También un distintivo en las motocicletas está incorporado al proyecto, sin embargo, desde el Municipio destacan que lo más importante es que se desarrolle la actividad dentro de un aplicativo que pusieron a disposición de remiseros y agencias de remises, que se llama Tu Remis SP “porque genera seguridad tanto para el pasajero como para el que presta el servicio”. Y donde también se habilita el servicio para entrega de paquetería.

Explicó que para inscribirse a la aplicación se requiere de la autorización del Municipio. “Quiere decir que quien esté desarrollando la actividad dentro dela aplicación ya tuvo el visado de la Municipalidad. Ya sabemos quién es el conductor, que no tiene antecedentes, que está dentro del marco regulatorio para prestar el servicio. Entonces, cuando el usuario va a buscar este servicio dentro de la aplicación sabe que está bajo nuestra normativa y visado”, afirmó.

Respecto de las aplicaciones internacionales, aclaró que se manejan independientemente de este aplicativo local. “Uno de los objetivos de hacer Tu Remis SP era tratar de implementar un desarrollo tecnológico para que los que prestan el servicio hoy en día en la ciudad, tanto agencia de remises como remiseros, no se sientan avasallados cuando llegara esta tecnología de reconocimiento internacional a nuestra ciudad; que ya tengan el desarrollo tecnológico necesario para poder competir tranquilamente con estos aplicativos. Y este mismo aplicativo lo ponemos a disposición ahora de esta nueva alternativa que es el moto remis”, infirmó.

Si bien aún no está regulado y carece de registros, el funcionario señaló que es una alternativa “bastante económica y efectiva, sobre todo en este tipo de ciudades donde no tenés grandes distancias a recorrer y donde en el casco céntrico el estacionamiento suele ser un problema. Es una alternativa que tiene mucha demanda, no quiero hablar sobre números inciertos, pero creo que va a ir en crecimiento este tipo de servicio”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día