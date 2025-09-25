/ / (video) FURIA DEL CAMPO POR SORPRESIVA VUELTA DE LAS RETENCIONES: EEUU EXIGIÓ Y LA QUITA DURÓ MENOS DE TRES DÍAS

La furia del campo es enorme por el pacto Caputo-cerealeras: "Diez tipos se llevaron 2.000 millones de dólares", lamentaron desde el sector productivo.

En el campo están en llamas contra el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo porque les regalaron un negocio formidable a las cerealeras con la exportación de 7 mil millones de dólares sin retenciones y dejaron a los productores sin ninguna posibilidad de acceder al beneficio.

El campo desconfía del poco tiempo en el que se completó el cupo disponible para las retenciones cero

“Nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior”, sostuvo este jueves el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Expertos del sector agropecuario alertaron que la eliminación temporal de retenciones solo favoreció a las cerealeras y no llegó al productor. Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre. El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, expresó su descontento por la finalización temprana de la quita de retenciones y transmitió la desconfianza del campo por la rapidez con la que se completó el cupo de los US$7.000 millones.

Como contó LPO, las cerealeras nucleadas en la poderosa CIARA taparon de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero. El decreto publicado el lunes estableció que una vez que se llegaba a ese tope las retenciones volvían a su porcentaje anterior.

Esto despertó una furia total en el campo donde, con algo de demora, se dieron cuenta que Caputo había armado el negocio con las cerealeras y los productores no iban a tener tiempo de vender la poca cosecha que conservaban algunos.

Un primer cálculo indica que el negocio quedó en manos de once cerealeras, que tuvieron la espalda que no tuvieron los productores para presentar las declaraciones juradas con granos que compraron o comprarán sin retenciones. La mayor tajada del negocio fue para Bunge, LDC, Cofco y Cargill.

"Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si hacés la cuenta se ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto", dijeron a LPO desde lo más alto de una de las entidades que integra la Mesa de Enlace.

"Federación Agraria dijo que el grano estaba en manos de los exportadores. Más vale que uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros, sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano y estaba todo en poder de terceros. Es decir, el campo la vio pasar", señalaron a LPO desde FAA.

La bronca llega hasta algunas sedes del interior de la Sociedad Rural a pesar del alineamiento de Nicolás Pino con Milei. Desde la seccional Rosario sacaron un duro comunicado en el que denunciaron que el negocio quedó "en manos de un grupo reducido de grandes exportadores" y la mayoría de los productores "quedó al margen". "En lugar de ser un 'guiño al campo', la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción", denunció la SRA Rosario.

Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones

Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el… pic.twitter.com/RKlFLlk7rq — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) September 25, 2025

Entre los productores la sensación es que las cerealeras liquidaron sin retención los granos que le habían comprado a los productores descontándole las retenciones. O peor, las exportadoras declararon ventas de granos que no tienen y que comprarán más adelante a los productores descontándoles también las retenciones.

Un gobernador reconoció a LPO que la medida traerá malestar en el campo, un sector al que Milei necesitaba recuperar de cara a las elecciones de octubre. Este mandatario provincial fijo que "fue una medida desesperada" por la necesidad de dólares y cuestionó la medida al afirmar que "toda baja circunstancial atenta contra una baja permanente de las retenciones".

Lo que hicieron con la maniobra de eliminar retenciones es muy fácil de explicar...

El problema es la cara de boludo que te queda después de hacerlo.

Votamos a un gobierno que hizo campaña diciendo que las retenciones son un robo, ayer se hizo cómplice del ladrón. — Juan Martín Perkins (@JuanMPerkins) September 25, 2025

Es por eso que en las redes muchos recuerdan los planes "dólar soja" de Sergio Massa y reconocen que por lo menos en ese caso el beneficio llegó a los productores. "Dice Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más", ironizó el exministro de Agricultura Ricardo Buryaile. "Ni Massa se animó a tanto, al final terminó teniendo más palabra", se quejó el productor y diputado bonaerense Lucho Bugallo.

El productor rural Carlos Milicevic, exvicepresidente del Senasa, dijo a LPO que "fue una medida de política cambiaria y no agropecuaria". "Lamentablemente no pudo ser aprovechada por los productores. Tienen toda la razón para estar enojados o desencantados, esto solo beneficio a los exportadores", agregó Milicevic.

El negocio con las cerealeras también recuerda que Caputo y dos de sus funcionarios más cercanos, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el viceministro coordinador de Energía, Daniel González, tienen muchos negocios en el campo. Pazo y González ya quedaron marcados por dos negocios que hicieron ruido en el sector: el titular de ARCA por empujado el negocio del chip para las vacas y González porque la empresa Adecoagro en la que es director se quedó con Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país.

El dirigente agropecuario Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; manifestó en declaraciones radiales que “nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior”, apuntando a la manera en la que se aprovechó el beneficio.

Al respecto, afirmó que “desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación, si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no” y confirmó que se comunicaron con el Gobierno para solicitarles que la medida siga vigente hasta el 31 de octubre sin tener en cuenta que el cupo se haya agotado.

En este marco, en diálogo con Radio Mitre, Pino insistió en las dudas que genera el aprovechamiento de la medida preguntándose “cómo puede ser que en 48 o 72 horas la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero”.

Al ser consultado sobre si la iniciativa del Gobierno no estaba apuntada directamente al provecho del campo sino a propiciar que lo acaparen en gran parte los exportadores, señaló que “quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”.

Ante esta inquietud, aseguró que “es importante manejar información concreta y ver cómo se generó esto” y pidió confirmación oficial sobre “si los derechos de exportación regresan a los niveles previos”, al indicar que “los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”.

La caducidad de la medida se conoció en la noche de este miércoles cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que “se ha alcanzado la registración del cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”. Al lamentar el final precipitado, Pino reconoció que “realmente el ánimo nos duró poquito”.

Por otro lado, también cuestionó el mensaje por redes sociales del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el que aseguraba que el gobierno de Donald Trump está trabajando para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”. Al respecto, consideró que “el tweet no fue muy feliz porque se dio a distintas interpretaciones”.

Un beneficio solo para grandes cerealeras

Expertos del sector agropecuario alertaron que la eliminación temporal de retenciones solo favoreció a las cerealeras y no llegó al productor debido al diseño de la norma. Incluso trascendió que una de las empresas exportadoras más grandes habría inscripto ventas por US$ 4.200 millones, equivalente al 60% del total del cupo.

"Necesitaban 7.000 dólares": La verdad de por qué el Gobierno volvió a aplicar las retenciones al campo,



Lo cuenta Matías Longoni (@matiaslongoni), periodista especializado en agro y director de Bichos de Campo. pic.twitter.com/lRaMRYcxQ4 — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 25, 2025

Según detalló el periodista especializado Matías Longoni, director de Bichos de Campo, en un hilo de “X”, “Economía permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”. Longoni aclaró que, en consecuencia, las empresas “no cometieron ningún delito”.

Añadió que “la soja que compraron antes de esta semana, ya la pagaron descontando retenciones. Y la venderán sin pagarlas al fisco”. La sospecha es que “la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que les queda por comprar. Como mañana regresan las retenciones, volverán a descontarlas de los precios”. De esta forma, las cerealeras nunca trasladarían la baja de las retenciones a los productores.

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 25, 2025

El gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre. La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales. Este miércoles se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: El Diario AR - LPO



