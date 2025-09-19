/ / SÁENZ PEÑA: FUSES DENUNCIÓ A FRANJA MORADA POR FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNCAUS

La agrupación FUSES (Frente Universitario de Estudiantes Secundarios y Superiores) informó este viernes que presentó una denuncia formal ante la Justicia contra los expresidentes y actuales integrantes de la conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), pertenecientes a la agrupación Franja Morada, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Desde FUSES explicaron que el Estatuto del Centro de Estudiantes establece de manera obligatoria la presentación de memorias, balances y estados contables en Asamblea Ordinaria cada año, además de la correspondiente rendición de fondos. Sin embargo, remarcaron que Franja Morada lleva tres años sin cumplir con estos requisitos estatutarios.

“Estamos frente a hechos que constituyen corrupción e impunidad, y que afectan directamente a toda la comunidad estudiantil. Los estudiantes tienen derecho a saber cómo se administran los recursos que provienen de actividades y eventos organizados en nombre de todos”, expresaron desde FUSES.

Asimismo, la agrupación solicitó a la Justicia que actúe “de manera inmediata, investigue los hechos y determine responsabilidades sobre el manejo de los fondos”. Finalmente, FUSES sostuvo que “la transparencia no es una opción, sino un deber” y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los estudiantes y la recuperación de la confianza en las instituciones representativas.

