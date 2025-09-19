/ / CHACO: EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIA EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno del Chaco informa que la acreditación de los sueldos correspondientes al mes de septiembre 2025 se realizará los días 1 y 2 de octubre.

Para el sector activo: los sueldos se acreditarán el jueves 2 de octubre, y también estarán disponibles desde las 21 horas en la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Con responsabilidad y orden en la administración, la Provincia sostiene el compromiso de asegurar el pago de sueldos en las fechas establecidas, reconociendo el esfuerzo de quienes día a día aportan al desarrollo del Chaco.

Periodismo365