/ / CAPUTO DESCARTÓ LA DOLARIZACIÓN QUE MILEI PROMETIÓ EN CAMPAÑA. TAMBIÉN NEGÓ UNA DEVALUACIÓN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El ministro también negó una devaluación después de las elecciones o una nueva convertibilidad.

El ministro de Economía aseguró que después de las elecciones del 26 de octubre mantendrán el actual sistema cambiario de las bandas y que "no hay esquema de convertibilidad ni de dolarización", dos versiones que circularon en los últimos días.

"No vamos a salir del esquema de bandas y el tipo de cambio sólo puede fluctuar entre esas bandas, así que por definición no puede haber devaluación", afirmó Caputo en una entrevista en La Nación +. "Sí, está descartada", respondió Caputo cuando Luis Majul le consultó si está en análisis la dolarización de la economía, un rumor que circuló en los últimos días y que el principal motor de la campaña de Milei en 2023.

"Yo no estoy en contra de la dolarización, conceptualmente nunca lo estuve. El Presidente tampoco", aclaró. Caputo dijo que "la dolarización puede ser una alternativa que favorezca" el modelo económico de Milei, pero "tenés que tener los dólares suficientes".

"Hay muchas maneras de dolarizar, nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa. Pero no es que estemos en contra conceptualmente", argumentó Caputo.

"No hemos hablado de dolarización con Estados Unidos", aseguró el funcionario ante los rumores que habían surgido en los últimos días sobre este esquema o una nueva convertibilidad a partir de la firma del swap con el Tesoro, pero la cifra de 20 mil millones de dólares -si fuese de libre disponibilidad- está lejos de cubrir lo que se necesitaría para un cambio de esquema.

El ministro también criticó a quienes piden un tipo de cambio alto para mejorar la competitividad de la economía. "Creen que la única manera en la que el país puede ser competitivo es tener una moneda de 'merd'. Tener una moneda débil es lo que la Argentina hizo toda la vida. ¿Realmente creen eso? El reflejo de una moneda débil es una economía débil", señaló.

Se trata de una frase llamativa teniendo en cuenta que el propio Milei hace dos años decía que el peso era "un excremento". Además, Caputo también contradice la idea de la competencia de monedas con la que Milei encontró un atajo para explicar por qué nunca se tomó en serio el plan de dolarización.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online




















