/ / SÁENZ PEÑA: LOTERÍA CHAQUEÑA ENTREGÓ ELEMENTOS DEPORTIVOS AL EQUIPO FEMENINO DE ÁGUILAS RUGBY CLUB

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín entregó elementos deportivos al equipo femenino de Águilas Rugby Club de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Águilas Rugby Club cuenta con equipos de infantiles, prejuveniles, juveniles y primera, en hombres y mujeres y en total hay 120 jugadores.
El pasado fin de semana, “las chicas” de Águilas disputaron un nacional de Rugby que se disputó en la Provincia de Córdoba, e hicieron un destacado papel saliendo subcampeonas. Actualmente hay dos jugadoras que forman parte del Seleccionado Nacional, Talia Rodich y Cristal Escalante. Estos elementos deportivos serán utilizados en los entrenamientos como así también en los partidos oficiales.
