/ / SÁENZ PEÑA: LOTERÍA CHAQUEÑA ENTREGÓ ELEMENTOS DEPORTIVOS AL EQUIPO FEMENINO DE ÁGUILAS RUGBY CLUB

SÁENZ PEÑA: LOTERÍA CHAQUEÑA ENTREGÓ ELEMENTOS DEPORTIVOS AL EQUIPO FEMENINO DE ÁGUILAS RUGBY CLUB

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín entregó elementos deportivos al equipo femenino de Águilas Rugby Club de Presidencia Roque Sáenz Peña.


Águilas Rugby Club cuenta con equipos de infantiles, prejuveniles, juveniles y primera, en hombres y mujeres y en total hay 120 jugadores.

El pasado fin de semana, “las chicas” de Águilas disputaron un nacional de Rugby que se disputó en la Provincia de Córdoba, e hicieron un destacado papel saliendo subcampeonas. Actualmente hay dos jugadoras que forman parte del Seleccionado Nacional, Talia Rodich y Cristal Escalante. Estos elementos deportivos serán utilizados en los entrenamientos como así también en los partidos oficiales.

Periodismo365


Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aceptamos todas las opiniones y críticas a nuestro trabajo, pero no se permiten los ataques personales en contra del medio y trabajadores de prensa, tampoco las opiniones que no estén relacionadas con el artículo en cuestión. Quien accione de ese modo será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.