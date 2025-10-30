El oficialismo consiguió quedarse con las dos bancas para el Senado de la Nación y la minoría fue para Fuerza Patria. En Diputados, los 4 escaños se repartirán en partes iguales.

Desde el Comando Electoral Federal se dio a conocer el resultado final de los comicios donde votaron 661.840 chaqueños y chaqueñas, es decir, un 65,19 por ciento de un padrón electoral que incluía 1.015.299 electores habilitados para votar.

En la categoría de Senadores Nacionales, La Libertad Avanza 291.956 votos se impuso contra los 288.509 de Fuerza Patria. En tercer lugar se ubicó Vamos Chaco 15.763. La particularidad de esta categoría es que en el cuarto lugar se ubicaron los votos en blanco 14.569 y en el quinto los votos nulos 11.156.

Así, los senadores nacionales electos que asumirán el próximo 10 de diciembre serán Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider por LLA y Jorge Capitanich por Fuerza Patria. En la categoría de Diputados Nacionales, la victoria de LLA fue más amplia con 266.189 votos frente a 255.876 de Fuerza Patria. En este apartado lo que más sorprende es el abultado número de votos en blanco 68.281. En los primeros análisis de los apoderados de las distintas fuerzas políticas el número se explicaría al error de los electores que sólo marcaron la categoría para Senadores creyendo votar a la lista completa en el debut del sistema de Boleta Única de Papel.

Así, en cuarto lugar se ubicó Vamos Chaco con 17.782 votos. Los diputados nacionales fueron, entonces, Rosario Goitía y Guillermo Agüero por LLA y Sergio Dolce y Julieta Campo por Fuerza Patria.

