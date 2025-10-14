/ / CHACO: EL GOBIERNO NACIONAL LANZÓ EL “PLAN PARANÁ” PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA HIDROVÍA

Con respaldo del Gobierno nacional, en la provincia se lanzó un nuevo operativo federal contra el crimen organizado, en el corredor fluvial del Paraná.

El acto se llevó a cabo en la Isla del Cerrito, un punto estratégico del litoral chaqueño, y contó con la presencia de la Secretaria de Seguridad de la Nación, Magister Alejandra Monteoliva y la conexión de la Ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich, quien destacó el rol clave del Chaco en la implementación del plan: “Estamos blindando el corredor fluvial más importante del país, y el Chaco es un aliado fundamental para lograrlo. Esta hidrovía no será una autopista del crimen”, afirmó la funcionaria nacional.

El Plan Paraná prevé un despliegue conjunto entre fuerzas federales —Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y PSA— y las policías provinciales, con patrullajes fluviales, controles en rutas e inteligencia criminal. El Gobierno del Chaco fue el primero en sumarse de forma activa y operativa al esquema, consolidando su compromiso con una estrategia nacional de seguridad.

El ministro de Seguridad de la provincia, Dr. Hugo Matkovich, remarcó la decisión política del gobernador Leandro Zdero de hacer del Chaco una provincia aliada de la Nación en la lucha contra el delito organizado: “Desde el primer día de gestión, el gobernador Zdero nos encomendó trabajar para cerrar el paso al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos complejos. Hoy demostramos que el Chaco no solo acompaña, sino que lidera esta política de seguridad nacional”.

Matkovich agradeció además el respaldo del Gobierno nacional y valoró que la provincia haya sido elegida como punto de partida del operativo. También destacó la participación activa de Corrientes, en una articulación regional que busca blindar el litoral.

El jefe Comisario General Fernando Javier Romero; el subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva; y el director del CEAC, Comisario General Christian Antonio Durand—, acompañaron el acto y ratificaron el compromiso institucional con el fortalecimiento de la seguridad en zonas estratégicas.

El Plan Paraná se suma a otros operativos federales como el Plan Güemes y el Plan Guaçurarí, consolidando una política integral de seguridad en las fronteras. Pero, en esta nueva etapa, el Chaco asume un rol de liderazgo en la región, siendo el primer territorio donde se pone en marcha el dispositivo con presencia permanente de fuerzas y tecnología de última generación.

