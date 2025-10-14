/ / (video) RUTA 34 - SANTA FE: VOLCÓ UN CAMIÓN CON HARINA Y UNA MULTITUD SE LLEVÓ TODA LA CARGA

Un camión cargado con harina volcó en Ruta Nacional Nº 34 y centenares de vecinos se agolparon para llevarse la mercadería. Casi en la medianoche de este lunes, seguían llevando las bolsas de harina en bicicletas, motos y vehículos varios.

Un camión cargado con bolsas de harina volcó este lunes por la tarde en la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Totoras, 60 kilómetros al norte de Rosario, y vecinos de esa localidad y la región se agolparon para llevarse la mercadería una vez que fueron autorizados, entrada la noche, por personal de la aseguradora. “¿Qué tal le salen las pizzas, señora?”, fue lo primero que se escuchó en el móvil del programa Telenoche Rosario (El Tres) desde el lugar del siniestro vial.

Al costado de la ruta, una escena dantesca: el camión volcado en la banquina, bolsas enteras desparramadas y otras apiladas, harina suelta y niños jugando a hacer montañas blancas, hombres con las bolsas de 25 kilos al hombro, todo en plena oscuridad de la ruta llena de conos anaranjados, alumbrados por las cámaras de El Tres.

Una mujer contó que un mensaje de WhatsApp sobre el vuelco del camión circuló y se hizo viral entre los totorenses durante la tarde, avisando que había mucha harina caída. Rápidamente se organizaron para ir a buscar algo que los ayudara en la economía familiar. “Somos todos vecinos de Totoras”, dijo la mujer, aunque un jefe policial también reconoció que había llegado gente de Salto Grande y otros pueblos de la zona.

