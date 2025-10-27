La Libertad Avanza creció ocho puntos con relación al triunfo de septiembre y doblegó en votos al peronismo.

Eso, semanas después de conocerse que la Nación le cobraba una millonaria suma al municipio por puentes de emergencia que el Ejército colocó tras el trágico temporal de marzo y de quitarle definitivamente el servicio de trenes a Buenos Aires.

De los 46 puntos logrados en las provinciales del mes pasado, los libertarios crecieron ocho puntos en Bahía, superando por más del doble a Fuerza Patria, que redujo su performance, del 30,5 en septiembre, a 26,3% ahora.

En Bahía también jugaba fuerte la interna libertaria, cruzada por la bronca que los armadores locales mantienen con Sebastián Pareja por el manejo de las listas en la pasada elección y la imposición de coordinadores del Conurbano. También, surgieron problemas por la fiscalización y dirigentes de la alianza habían acusado escuelas sin cubrir.

Como fuere, lo concreto fue que La Libertad Avanza no solo logró conservar su base de votantes, sino que además captó el electorado que, en las provinciales, se había inclinado por la lista de Somos Buenos Aires.

LPO había contado que, semanas después de recortar a la mitad los recursos para reconstruir la ciudad tras el trágico temporal de marzo, el gobierno de Milei le pasaba factura al municipio bahiense por el uso de dos puentes de emergencia que el Ejército colocó tras los derrumbes provocados por la inundación.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online