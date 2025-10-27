La ministra adelantó que el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”

“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo, porque estos tienen un país atrasado en su cabeza”, manifestó Bullrich, para quien el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”.

La ministra dialogó con el periodismo en la puerta de su domicilio, y ante una consulta de la prensa dijo exultante que las elecciones de ayer, en las que obtuvo más del 50 por ciento de los votos porteños, marcaron “unos resultados impresionantes”.

“El pueblo argentino acompaño el proyecto de cambio en todo el país”, señaló, y aseguró que la gente comprendió que “estamos a mitad de camino” de los cambios que busca el Poder Ejecutivo y le dijo que no con su voto a quienes “quieren hacer que volvamos para atrás”.

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) explicó que en las últimas semanas “veníamos viendo en la calle un clima muy favorable de gente que quería que el país siguiera avanzando y no retrocediera, y en las últimas dos semanas fue impresionante como empezamos a sentir ese calor”.

Asimismo, elogió el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP), y lo calificó como un “sistema de votación extraordinario, porque rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena”, y sostuvo que es “rápido y es un gran paso para la democracia”.

Vaticinó, asimismo, que desde el 10 de diciembre habrá un Congreso Nacional “con LLA mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores que nos ponen al borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas y que tienen voluntad de lograr que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”

Finalmente relativizó la importancia de quién la sucederá al frente del ministerio cuando asuma en el Senado. “Lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”.

