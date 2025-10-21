/ / DETUVIERON A 23 GENDARMES POR COBRAR COIMAS DE HASTA $600 MIL A CAMIONEROS

La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían hasta por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.

El punto marcado es el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional Nº 8 (que conecta con la provincia de Santa Fe), donde, según la investigación, se exigían pagos que iban de 50 mil pesos hasta 600 mil para que los camiones pudieran circular sin sanciones.

El caso está siendo investigado desde febrero en la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas. Fue luego de que uno de los camioneros denunciara el accionar de los agentes de Gendarmería.

Según confirmaron, desde entonces fueron realizados 20 allanamientos simultáneos. Fue en Sampacho, pero también en Holmberg y en otras rutas provinciales: se hizo en Santa Fe, Catamarca y Salta. Inicialmente hubo 14 detenciones. Entre los cuales estaría implicada la Jefa de seccional, Analía Galian.

Con el correr de los meses, el avance de la investigación y otra denuncias hicieron que el número de gendarmes sospechados se amplíe a 23. En teoría los gendarmes paraban a los camioneros aduciendo distinto tipo de irregularidades. Sobre todo documentales, y les exigían un dinero para continuar viaje. Según anticiparon, el pago se hacía en efectivo o con transferencia a través de cuantas de terceros que funcionaban a modo de "testaferros".

Hasta el momento, el juez informó que son 23 los efectivos sospechados de asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad. Y no descartan que pueda haber más. De los sospechados, 13 ya están detenidos en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple prisión domiciliaria.

Desde la Fiscalía y tras el escándalo entre las fuerzas, no descartan que en los próximos días surjan nuevas imputaciones y cambios dentro de Gendarmería. Según la hipótesis de los investigadores, dicho circuito de "cohecho de controles" comenzó a funcionar a mediados del año pasado con una organización interna que alteraba recaudación y turnos a cubrir. Interviene en la causa el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

FUENTE Y FOTOS: La Capital



