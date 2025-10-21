/ / EL TEATRO METROPOLITAN RECIBIÓ A BAILARINES SAENZPEÑENSES DE CULTURA MUNICIPAL

El grupo de bailarines de Casa de Cultura se presentó en el Teatro Metropolitan, ubicado sobre la calle Corrientes de Buenos Aires, en el marco de la celebración por los 55 años del Ballet Salta.

El Ballet Salta, integrado por cinco parejas de excelencia, alumnos de la escuela dirigida por Marina Jiménez en la ciudad de Salta y un grupo de bailarines adultos de Buenos Aires, desplegó sobre el escenario todo el talento y la fuerza del folklore nacional.

Entre ellos, tuvo un lugar destacado el grupo de 24 bailarines de Casa de Cultura, quienes presentaron un Cuadro Colla, un Cuadro Norteño, una ejecución de bombos y un número especial representativo del Chaco. Todas sus interpretaciones fueron recibidas con entusiasmo, aplausos y ovaciones del público presente.

Desde la Secretaría de Cultura municipal expresaron el orgullo de haber formado parte de esta destacada presentación junto al Ballet Salta y sus directores. Cabe recordar que el camino de formación de los bailarines saenzpeñenses con el Ballet Salta comenzó en el año 2007, durante la gestión del entonces intendente Gerardo Cipolini, cuando la doctora Alicia Gaña, a cargo de la Dirección de Promoción Cultural, invitó por primera vez a Marina y Hugo Jiménez a trabajar con el elenco local.

“El matrimonio, y luego su hijo Aníbal, han sido los orientadores y formadores del alumnado de la Escuela de Folklore Menoldo Díaz. Por ello, nuestra presencia en esta noche memorable era imprescindible. Felicitaciones y gracias, Marina y Hugo: han dejado una huella imborrable en la historia del folklore argentino”, expresaron desde la Secretaría de Cultura.

