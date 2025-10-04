/ / EL ESCÁNDALO ESPERT LLEGÓ AL FINANCIAL TIMES Y TOMA VUELO INTERNACIONAL

El conflicto político que involucra al diputado José Luis Espert y al empresario Fred Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red ligada al narcotráfico, escaló en las últimas horas al plano internacional y fue analizado por el diario Financial Times, uno de los medios económicos más influyentes del mundo. El prestigioso diario británico advirtió que "se profundizan los problemas" de Javier Milei por los vínculos de su candidato con un presunto narco. La crisis ya impacta en la imagen del Gobierno y vuelve a poner en duda su discurso anticorrupción.

"Una nueva tormenta política"

El artículo, firmado por la periodista Ciara Nugent y titulado "Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante", analiza cómo el caso Espert reavivó las dudas sobre la solidez del oficialismo en plena campaña electoral.

El texto señala que el escándalo estalló luego de que "uno de sus principales candidatos para las elecciones de mitad de período admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario bajo investigación por tráfico de drogas". Para el Financial Times, se trata de una "creciente lista de problemas" que afecta al "atribulado gobierno de Javier Milei" a semanas de los comicios del 26 de octubre.

Mercados nerviosos

El diario contextualiza la crisis dentro de un escenario económico frágil, marcado por "una serie de derrotas políticas" que frenaron las reformas de Milei, "una corrida perjudicial del peso" y una "venta masiva de bonos".

Aunque recuerda que la promesa de apoyo financiero de Estados Unidos brindó un alivio efímero, advierte que "los activos argentinos han vuelto a caer" por "la falta de detalles" sobre el plan económico.

El mensaje anticorrupción, en jaque

La nota también menciona el caso de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se mencionaba a Karina Milei. "Milei calificó las acusaciones de 'todas mentiras' y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas", señala el artículo.

Así, la prensa financiera internacional incorpora el "caso Espert" al mapa de incertidumbres que rodea al Gobierno libertario, mientras el presidente intenta convencer a los mercados de que el rumbo económico sigue bajo control.

