/ / (video) ESPERT LLORÓ EN VIVO: "NO ME BAJO NADA. NO SOY PIANTAVOTOS. NO PODEMOS ENTREGARLES EL PAÍS A ESTOS HIJOS DE PUTA DE LOS KIRCHNERISTAS"

En medio de fuertes rumores de renuncia, Espert se reunió con Milei: “No me bajo nada”, disparó.

La Quinta de Olivos volvió a ser escenario de tensión política. Mientras circulaban fuertes rumores sobre una inminente renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, el propio diputado nacional salió a despejar dudas a través de un mensaje en redes sociales.

“No me bajo nada”, escribió en X (ex Twitter), en plena reunión con el presidente Javier Milei. El mandatario compartió de inmediato la publicación, desmintiendo así las versiones que corrían incluso dentro de la Casa Rosada.

La jornada estuvo marcada por especulaciones que situaban a Espert en Olivos para presentar su renuncia “indeclinable” a la lista oficialista, tal como había anticipado el periodista Sergio Suppo. Sin embargo, el legislador ratificó su continuidad en medio de un escándalo que lo involucra en presuntos vínculos con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

Hola Edu!

No me bajo nada.

Te veo el lunes en tu programa de A24.

Salute! https://t.co/2UFq3esrvg — José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2025

El trasfondo del caso es complejo. Desde finales de septiembre, Espert enfrenta cuestionamientos judiciales y políticos por la denuncia que presentó Juan Grabois. En ella se lo acusa de haber recibido US$ 200.000 de Machado a cambio de un supuesto asesoramiento a una minera en Guatemala, dinero que podría haberse usado en campañas electorales o integrado a su patrimonio personal.

A esto se suman investigaciones periodísticas que contradicen su primera versión: el diputado había admitido apenas un vuelo en un avión de Machado, pero registros indican que habría viajado entre 30 y 40 veces con el empresario durante campañas de 2019 y 2021.

Milei respaldó públicamente a Espert en varias oportunidades, aunque dentro del oficialismo crecieron las dudas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que reclamó explicaciones más contundentes. El comunicado en video que Espert difundió días atrás no alcanzó para frenar las críticas.

Con la campaña rumbo a las legislativas del 26 de octubre, la definición sobre la candidatura de Espert se volvió crucial para el oficialismo. El encuentro en Olivos buscó enviar una señal de respaldo y de unidad. Por ahora, el mensaje es claro: Espert sigue en carrera.

Espert se quebró al hablar de las acusaciones en su contra y aseguró que Milei nunca le pidió la renuncia

Luego de su reunión en Olivos con el Presidente, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires reafirmó su postulación. Además, explicó cómo comenzó su vínculo con Fred Machado. “Pequé de ingenuo. Cuando confié en él, no era un narco”, aseguró.

Luego de los rumores de una renuncia a su candidatura, el diputado nacional José Luis Espert reafirmó que sigue en carrera para representar al Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este viernes mantuvo una reunión clave con Javier Milei, donde ratificó que no se baja de la lista de La Libertad Avanza. Y este sábado lo reafirmó en declaraciones radiales.





“La estoy pasando muy mal, es muy angustiante”, señaló en Radio Mitre, al tiempo que se quebró al contar el mal momento que atraviesa por este escándalo. “Estoy roto por el estrago que este hijo de p... de Grabois ha hecho con mi familia”, aseguró.

“Lo que está en juego es muy grande. Si nos caemos están los orcos esperando para comernos crudos. No podemos entregarle el país a estos hijos de p... de los kirchneristas”, dijo Espert, a quien la Justicia investiga por su presunto vínculo con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico.

El diputado nacional explicó que los viajes que compartió con Machado fueron solo para presentar sus libros. “Pequé de ingenuo, cuando confié en él, no era un narco. Me lo presentó gente muy honorable”, señaló, y reconoció que tardó en dar explicaciones públicas sobre las acusaciones en su contra: “Me quedé corto en la respuesta que di porque la gente está esperando otra cosa”

También buscó quitarle importancia a la cantidad de veces -36- que usó un avión de Fred Machado: “Fueron 18 viajes. Ida y vuelta”, detalló Espert. También habló sobre el pago de 200 mil dólares que recibió en 2019 de una empresa de Guatemala que pertenecía a Machado. Según Espert, se le encargó -como economista- reestructura la deuda de la firma.

“Cobré parte de ese contrato en el 2020. Después se interrumpieron los pagos porque yo debería haber viajado y no viajé, por la cuarentena a Guatemala. Y cuando me entero que era narco, ¡andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más!“, dijo el diputado.

Además, se refirió a las internas del Gobierno por su caso. “Es falso que me bajaron de actos. Nadie me pidió nada y no lo aceptaría tampoco. La campaña sigue con normalidad”, aclaró el economista, al tiempo que volvió a destacar el respaldo de Milei que, en su consideración, “es suficiente”. “No aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera el Presidente”, expresó, y aseguró: “No soy piantavotos”.

Además, Espert reveló que la reunión con Milei en la Quinta de Olivos, que se dio a última hora del viernes, fue por expreso pedido suyo. “Es mi amigo. Cada vez que le digo que quiero hablar con él, no duda un minuto en recibirme -confió-. El Presidente me hubiese pegado una patada en el oj... si sospechara que soy corrupto. Pero no tiene ninguna preocupación porque sabe quién soy y quién es Grabois. Tiene muy claro que es una opereta”.

En medio de esa cumbre en Olivos, de la que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, Espert dejó un mensaje en X: “No me bajo nada”. El propio Milei compartió el posteo en su cuenta, desmintiendo así las versiones que incluso circularon en los pasillos de la Casa Rosada.

FUENTE Y FOTOS: TN - Cadena 3



