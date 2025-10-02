/ / EL ESTADO NACIONAL TRANSFERIRÁ AL CHACO 40 MIL MILLONES DE PESOS POR DÉFICIT PREVISIONAL

Esta tarde, en Buenos Aires, en el marco de un convenio firmado entre Chaco y Nación, el Estado Nacional se comprometió a transferir a la provincia 40 mil millones de pesos, en concepto de déficit previsional.

A partir del mes de noviembre, los fondos serán transferidos en 12 cuotas mensuales y representan un adelanto a cuenta de los resultados de las auditorías que se llevan adelante junto a la ANSES. Este acompañamiento económico permitirá dar previsibilidad al sistema previsional provincial y avanzar en la consolidación de los compromisos asumidos entre Nación y la provincia.

Periodismo365