/ / SEGUNDO PUENTE: CAPITANICH ENCABEZÓ REUNIÓN CON ROTARIOS DE LA REGIÓN Y RATIFICÓ SU COMPROMISO

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria anticipó que el trabajo en el Congreso se focalizará en la concreción de la mega obra y también del Puente Bermejo-Ñeembucú y la plena llegada del gasoducto a la provincia.

Durante el encuentro, que se llevó adelante en la Peña Nativa Martín Fierro, “Coqui” también adelantó que serán prioridad el financiamiento para el Puente Bermejo-Ñeembucú y la plena llegada del gasoducto a la provincia.

Si bien el ex mandatario aclaró que la responsabilidad de todos esos proyectos hoy recae en los gobiernos nacional y provincial, recalcó que el compromiso de Fuerza Patria es claro y contundente, y que se trabajará fuertemente desde el Congreso para conseguir esos avances. “Nuestras propuestas son concretas: el financiamiento para el Segundo Puente Chaco-Corrientes, el Puente Bermejo-Ñeembucú y la ampliación del Gasoducto del NEA”, enfatizó.

Capitanich mencionó además que la plataforma del peronismo contempla con especial atención las tarifas energéticas, el costo del combustible y obras que son estratégicas. “Desde el Congreso haremos valer nuestra fuerza y pondremos un freno a este gobierno libertario que ya ha demostrado que no quiere hacer obra pública y desprotege a las economías regionales”, remarcó.

En cuanto al Segundo Puente, “Coqui” explicó ante los referentes rotarios los avances que se habían alcanzado entre 2022 y 2023 y que aceleraron el proyecto. Al respecto, dejó en claro que Nación y las provincias habían suscripto un acuerdo que permitió la aprobación, por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de un desembolso de 700 millones de dólares, monto que sumado a una contrapartida nacional de 138 millones dólares, aseguraba el presupuesto para la mega obra.

También recordó que la iniciativa contempla la construcción de una circunvalación, autovías en las rutas 11 (Chaco) y 12 (Corrientes), el viaducto de acceso y el puente en sí. Al respecto, mencionó que la recepción de ofertas está programada para el próximo 7 de noviembre de 2025 y que, posteriormente, se requerirá la firma del convenio entre la Argentina y el BID y la habilitación para la obra.

Una agenda común

De la reunión participaron todos los presidentes de los Rotary de Resistencia, Barranqueras, Colonia Benítez y Corrientes, junto con quienes los candidatos de Fuerza Patria rubricaron un acta acuerdo de compromiso por la construcción del Segundo Puente.

Periodismo365