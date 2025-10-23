/ / EL GOBIERNO DEL CHACO IMPULSA LA SIEMBRA ALGODONERA CON SEMILLAS BONIFICADAS Y CRÉDITOS ESPECIALES

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, anunció la puesta en marcha de un programa de asistencia para productores algodoneros registrados en el SIPACH (Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños).

El ministro Oscar Pablo Dudik explicó que el objetivo del programa es reducir los costos de producción y garantizar genética, calidad y poder germinativo, asegurando un cultivo de alto rendimiento. La operatoria se realiza mediante un convenio con la firma GENSUS S.A., y alcanzará a productores con hasta 150 hectáreas registradas en el SIPACH, asistiendo con semillas bonificadas hasta un máximo de 100 hectáreas.

En total, 748 productores algodoneros podrían acceder al beneficio, con bolsas de semillas disponibles a 36,50 dólares más IVA, valor que refleja la bonificación del 60%. Además, el Nuevo Banco del Chaco ofrecerá una línea de créditos exclusiva para los productores que califiquen, destinada a financiar la adquisición de insumos para la siembra del cultivo textil.

En otro orden, Dudik confirmó la extensión de la emergencia agropecuaria: los certificados emitidos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrán su validez por 180 días más, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026.

