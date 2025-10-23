/ / CHACO: EL ACUEDUCTO QUE BENEFICIARÁ A 40 LOCALIDADES ESTÁ EN MARCHA Y AVANZAN LAS OBRAS

Junto al ministro Domínguez y al presidente de Sameep, Nicolás Diez, el Gobernador Leandro Zdero constató los avances de las obras que beneficiará a 40 localidades de la provincia. “Para nosotros, concluir esta obra es darle a los chaqueños lo que nos merecemos”, dijo el Jefe del Ejecutivo.

Junto a la empresa a cargo de la ejecución de esta obra, Zdero explicó que la misma tiene tres frentes de trabajo en conjunto, a fin de garantizar mayor caudal de agua hacia la distribución del interior y en este punto, celebró las gestiones realizadas para conseguir el financiamiento nacional para reactivar esta obra, así como el convenio con la empresa SAMEEP y la cartera de Obras Públicas para realizar los trabajos. “Para nosotros esto era el desafío: conseguir los recursos, que Nación los financie y de esta manera, continuar con la obra”, dijo.









“Esta es una obra que la gente esperó durante mucho tiempo, fueron sueños que no se cumplieron y para nosotros, concluirla es darle a la gente lo que los chaqueños nos merecemos: que la gente tenga agua, porque el agua es fundamental, es para el progreso, crecimiento, es para el consumo familiar, para el desarrollo de economías regionales”, manifestó Zdero.

El Segundo Acueducto del Interior del Chaco es una obra de ingeniería trascendental diseñada para tomar agua del Río Paraná, someterla a un proceso de potabilización y conducirla al interior de la provincia, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Zdero remarcó que el objetivo es que la ciudadanía tenga agua durante todo el año: “La idea es que hoy la bomba que está captando y tomando agua, la podamos llevar a cuatro (bombas) que están operando, que dos sirvan de back-up para reemplazo y luego, garantizar más potabilización en Barranqueras para que, de esa forma, tengamos el suministro a todo el interior provincial”, agregó, afirmando que en paralelo a esta obra, se trabajan en redes domiciliarias del sudoeste chaqueño.

LA OBRA DEBÍA ESTAR TERMINADA HACE 10 AÑOS

A su turno, el ministro Domínguez remarcó que la finalización de esta obra (que debía estar terminada hace 10 años) se logró por iniciativa del gobernador Zdero, así como su financiamiento que es 100% del Gobierno Nacional. Domínguez señalo que, atentos al inicio del verano, se trabaja “a contrarreloj” para que “el período estival no nos dificulte tanto” la ejecución de la obra. De esta forma, “los veranos siguientes, luego de culminar la obra, podremos decir que 600.000 chaqueños, que en épocas anteriores tenían mucha dificultad con el acceso al agua, ya no lo van a tener”, finalizó Domínguez.

Por su parte, el titular de SAMEEP, Nicolás Diez celebró los trabajos que se están ejecutando para concluir con esta ansiada obra. “Llevamos un mes de trabajo, que nos significó diferentes frentes de obra y de esta forma, estamos cumpliendo con la palabra empeñada y de eso se trata, que los chaqueños tengan agua potable en el menor tiempo posible”, dijo Diez.

Si bien, el titular de SAMEEP señaló que es probable que existan inconvenientes, interrupciones para conexiones con el Segundo Acueducto, éstas serán mínimas. Por último, Diez se refirió a las conexiones domiciliarias y afirmó que se está trabajando con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, que ya cuentan con Proyectos Ejecutivos para su consideración y también, “para conseguir el financiamiento de todos ellos”, dijo.

Periodismo365



