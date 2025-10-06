/ / ELECCIONES 2025: EL SÁBADO, MILEI CERRARÍA SU GIRA EN CHACO Y CORRIENTES

El Presidente arribaría al NEA el próximo sábado en el marco de un recorrido por cuatro provincias. El Mandatario continúa con su itinerario en medio de la renuncia de Espert.

Tras el escozor de la renuncia a la candidatura de Espert en uno de los distritos con mayor cantidad de electores del país, Milei sostendría su agenda de campaña que incluye la presentación del libro "La Construcción del Milagro en el Movistar Arena". Además, se prevé su presencia en cuatro provincias, siendo Corrientes el último punto de su ajustado itinerario, según se informó a nivel nacional.

Se espera que el viernes el líder libertario participe de una actividad de YPF y al día siguiente, se agendó su viaje a Chaco y a Corrientes. Si bien no trascendieron detalles del programa que cumplirá en la provincia, este arribará para apoyar a los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezado por la figura de la televisión Virginia Gallardo.

La correntina fue alumna particular de Milei en materia económica. La acompaña en la grilla de postulantes a diputados nacionales de LLA el abogado y referente del partido a nivel local, Isidoro Redcozub.

FUENTE Y FOTOS: Diario Época