/ / (videos) SÁENZ PEÑA: EL GRANIZO AFECTÓ A INVERNADEROS DEL VIVERO FORESTAL IIFA - INTA

Un fuerte temporal de lluvia y granizo afectó a Presidencia Roque Sáenz Peña en la madrugada de este lunes. En la zona sur de la ciudad, a las 08.45 horas, el granizo todavía permanecía sobre los tejidos media sombra de varios invernaderos de la Estación Experimental del INTA. "El peso del hielo provocó que las estructuras se caigan al suelo, aunque no hubo daños de importancia en los plantines", informaron desde el lugar a Periodismo365.

"Lo curioso es que desde las 01.30 horas de la madrugada hasta las 08.45 horas de este lunes, el hielo no se derritió. Se embolsó en el techo de media sombra y ocasionó un desastre para las estructuras. También la mayoría de la arboleda quedó deshojada por el fenómeno climático".

Las mismas fuentes consignaron que "los invernaderos miden 15 por 15 metros cada uno, pero solamente fueron afectados los de media sombra que cayeron todos al suelo. Había plantines de lapacho, algarrobo, palo santo, etc. Toda la flora autóctona del Chaco y la región para los Municipios, productores y empresas que quieran hacer forestación. Ahora habrá que hacer un intenso trabajo para reconstruir todo lo dañado", lamentaron.

Periodismo365







