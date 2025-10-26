/ / ELECCIONES 2025 - FUERTE CAÍDA EN LA PARTICIPACIÓN: VOTÓ EL 66% DEL PADRÓN, LA CIFRA MÁS BAJA DESDE 1983

En las primeras elecciones con Boleta Única de Papel (BUP) votó el 66%. Es la participación más baja desde el retorno de la democracia.

Según supo Noticias Argentinas, el dato surge de la proyección consolidada al cierre de los comicios, a las 18.00 horas. El número (66%) representa una caída significativa respecto a las últimas elecciones de medio término. En las elecciones legislativas de 2021, la participación consolidada fue del 71%.

La cifra también es drásticamente inferior a la registrada en las elecciones presidenciales del año pasado: en las Generales 2023 votó el 77,05% del padrón, y en el Balotaje 2023 lo hizo el 76,31%. Las elecciones de hoy, en las que se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, fueron las primeras a nivel nacional en las que se utilizó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas