/ / LA LIBERTAD AVANZA SUPERÓ EL 40% A NIVEL NACIONAL. FUERZA PATRIA NO LLEGÓ AL 25% Y ES LA PEOR ELECCIÓN DEL PERONISMO EN SU HISTORIA

LLA ganó las elecciones legislativas para diputados. La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso esta noche en las elecciones legislativas para diputados con el 40,84 por ciento de los votos, seguido por 24,50 por ciento de Fuerza Patria y el 5,12 de Provincias Unidas, escrutadas el 90 por ciento de las mesas.


Así lo anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde el centro de cómputos en el Correo Argentino. Francos dijo que la participación fue del “67,85” y que se escrutaron el “90,05” de las mesas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó esta noche que la participación en las elecciones legislativas fue del “67,85 por ciento” y que ya habia escrutadas el “90,88 por ciento” de las mesas.

Grabois: “Vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”

El candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois afirmó esta noche que el peronismo “va a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”, a pocos minutos de que se conozcan los resultados oficiales de las elecciones legislativas. Grabois se expresó en estos términos al hablar en el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

