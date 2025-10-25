/ / ELECCIONES 2025: A PARTIR DE QUÉ HORA SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS

El 26 de octubre, los argentinos se dirigirán a las urnas para elegir a los nuevos representantes en el Congreso. Además, estos comicios legislativos marcarán el estreno de la Boleta Única Papel.

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que las mesas de votación cerrarán a las 18. Posteriormente, el recuento provisorio se dará a conocer a partir de las 21 del domingo. En detalle, la Justicia Electoral confirmó que los mismos serán publicados por provincia y por categorías electorales. Además, los ciudadanos también podrán acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

En este sentido, cabe destacar la Justicia Electoral finalmente resolvió fallar a favor del reclamo de distintas fuerzas opositoras y le ordenó al Gobierno que los resultados provisorios de las elecciones de medio término se publiquen por provincia y no de forma global, como había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Boca de urna en las elecciones 2025: qué se puede informar y qué no

A partir de este viernes 24 de octubre - a las 8:00 - comenzó a regir la veda electoral y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. La jornada electoral prevista para el domingo 26 de octubre estará marcada por normas que restringen la actividad pública y mediática antes, durante y después de votar, para asegurar que el acto democrático se desarrolle con calma y transparencia. Por eso aparecen los denominados boca de urna y la veda electoral, que adquieren gran protagonismo en este proceso.

El concepto boca de urna se refiere a los sondeos que se hacen el día de la elección y están dirigidos a quienes emiten su voto, con el objetivo de estimar la tendencia de los resultados. En Argentina, la ley prohíbe difundir los datos mientras está en curso la jornada electoral. A pesar de que resultan populares en los medios y en los partidos políticos, no tiene carácter oficial y pueden representar un gran margen de error alejado de los resultados oficiales.

