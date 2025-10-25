/ / RUTA 95 - TRES ISLETAS: MUERE UNA NIÑA TRAS ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Una menor de 9 años falleció este sábado como consecuencia de graves heridas tras un choque entre una camioneta y un automóvil. La colisión ocurrió esta madrugada sobre Ruta Nacional Nº 95, a cuatro kilómetros de Tres Isletas.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una camioneta Chevrolet Silverado, cabina doble, color blanco, dominio AH311SZ, conducida por J.R.S., de 60 años de edad, domiciliado en Tres Isletas; quien al ser examinado por el médico de Guardia del Nosocomio local, presentaba lesiones de carácter leve, sin aliento etílico.

El otro participe es un automóvil Volskwagen Gol Trend, color azul, dominio AD-122-VA, conducido por N.A. (55), domiciliado en Villa Rural Carlos Palacios, Tres Isletas, quien viajaba acompañado por su hija de 9 años y una mujer de 49. Los tres ocupantes resultaron lesionados, siendo trasladadas la menor y la mujer al Hospital de Castelli, mientras que el conductor permanece en el nosocomio local en observación. El médico de turno del Hospital de Castelli, diagnosticó para la señora "Politraumatismos, Traumatismo encefalocraneano moderado a grave, en observación y tratamiento. Se realiza TAC cerebral, con sedación y analgesia".

En tanto a la menor Florencia Álvarez, de 9 años, se le diagnosticó "Politraumatismos y fractura de cráneo, clavícula y cadera, siendo derivada a Resistencia, con tratamiento analgésico. Se le realizó estudios TAC cerebral, tórax y cadera pero más tarde, a las 04.55 horas se informó que la niña lamentablemente falleció como consecuencia de las lesiones.

Periodismo365



