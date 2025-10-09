/ / FONPLATA LLEGÓ AL CHACO POR LA RUTA PROVINCIAL N° 9 DEL IMPENETRABLE

El gobernador Leandro Zdero junto a FONPLATA y funcionarios de Nación, estuvieron este miércoles en Miraflores para avanzar en el proyecto de financiamiento internacional de la Ruta Provincial N°9, en el tramo Miraflores – Las Hacheras.

Este proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°9 contempla infraestructura moderna, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, asegurando una vía segura para el transporte de personas, bienes y servicios.

La misión de FONPLATA mantuvo hoy una agenda de trabajo técnico junto a funcionarios provinciales en la zona donde se desarrollará la obra, con el objetivo de avanzar en la evaluación final para su financiamiento. Con este paso, el Gobierno del Chaco continúa consolidando una política de desarrollo federal, acercando soluciones reales a los habitantes de El Impenetrable.

Presentes

La coordinadora en el país de FONPLATA, Malena Araneo; Sonia Chávez, especialista socio ambiental y Michel Ungo, especialista de Proyectos. y por el Ministerio de Economía de Nación: Macarena Acuña, Directora de Priorización de Programas de Infraestructura y Martín Tolivia, Director Nacional de Financiamiento Externo Bilateral.

Periodismo365



