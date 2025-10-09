/ / LANZAN CONCURSO ESCOLAR PARA CREAR DIBUJOS, CUENTOS Y COPLAS SOBRE EL YAGUARETÉ Y EL MONTE CHAQUEÑO

El Ministerio de Educación del Chaco, Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) y Fundación Vida Silvestre Argentina lanzaron la convocatoria "Voces del monte en la escuela", una propuesta artística y educativa destinada a estudiantes de 5°, 6° y 7° grado de escuelas primarias y todas las modalidades y regionales educativas de la provincia.

Voces del monte en la escuela busca abrir un espacio donde los estudiantes puedan imaginar, sentir y expresarse desde el arte, transmitiendo mensajes y reflexiones que promuevan el cuidado del ambiente y la conservación del yaguareté, especie emblemática y en peligro de extinción.

La convocatoria se inicia desde hoy, miércoles 8 y se extiende hasta el 31 de octubre. Los trabajos más creativos, que transmitan un mensaje o reflexión, tendrán premios individuales y colectivos. Para más información, ingresar al sitio: educacion.chaco.gob.ar.

Periodismo365