/ / IMPUTARON A ESPERT POR LAVADO DE DINERO. SE COMPLICA LA SITUACIÓN JUDICIAL DEL FRUSTRADO CANDIDATO DE LLA

El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.

El viernes pasado, Domínguez había recibido copia de la causa que tramita contra Espert en los tribunales de Comodoro Py. Ese expediente, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mangano, está centrado en los vuelos que Espert hizo en aeronaves que pertenecen a Machado.

La investigación por la que fue imputado Espert este martes, en tanto, está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, de parte de Fred Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición de Estados Unidos para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico, solicitud que recién recibió el visto bueno de la Corte Suprema este martes, luego de que los magistrados dilataran su definición por más dos años.

La denuncia contra Espert sostiene que percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La denuncia está basada en la acusación que hizo el Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, y en diferentes notas periodísticas, pidió que se investigue si los movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

Tras negar en varias ocasiones el pago de los 200.000 dólares, Espert finalmente tuvo que reconocer la transacción. Según intentó explicar el frustrado candidato libertario, se habría tratado de un pago por un servicio de asesoría a una empresa minera de Guatemala.

Este martes, Machado confirmó haberle dado dinero a Espert. “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”, contó el empresario detenido por narcotráfico que le pidió el frustrado candidato. “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, explicó.

"Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200.000 dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'Vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema (la causa en Estados Unidos) porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, relató Machado, quien dijo que habían pactado varias cuotas y que lo acordado podría ser de 500.000 o 1.000.000 de dólares.

FUENTE Y FOTOS: Página/12