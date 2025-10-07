/ / MENDOZA: ALLANAN UNA EMPRESA RURAL POR PRESUNTA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL

Allanaron en Mendoza a una empresa rural por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y detuvieron a un ciudadano por narcotráfico.

Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza" brindó apoyo a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el RENATRE Mendoza, a los fines de dar cumplimiento a la orden de inspección sobre una empresa ubicada en la Ruta Nacional N° 20.

El registro del inmueble tenía como objetivo la inspección y fiscalización de los trabajadores presentes en el lugar, así como también de las documentaciones confeccionadas a los mismos. Los organismos intervinientes labraron el acta de constatación de indicios de explotación laboral, constancia de inspección, acta de obstrucción de trabajo. Las novedades detectadas fueron remitidas a las autoridades judiciales competentes.

Con respecto al segundo operativo, efectivos de la misma Unidad de investigación, detuvieron a un ciudadano. Este accionar se enmarca en tareas de investigación que permitieron reunir información sobre actividades de comercialización de sustancias estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.

Ante la presencia de testigos, se decomisó 6,7 gramos de marihuana, 8,3 gramos de cocaína acondicionados en envoltorios, teléfonos celulares de diferentes marcas, más de 119.000 pesos argentinos, divisas, mientras que un vehículo hallado presentaba pedido de secuestro activo por robo.

Interviene el Juzgado Federal de Garantías Nº 1, la Unidad Fiscal de Mendoza, área de Investigación, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, que orientó la detención del involucrado y otras dos personas quedaron en libertad supeditados a la causa.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales








