Javier Milei planea visitar una provincia por mes y evalúa realizar reuniones de Gabinete en el interior del país. Según pudo saber TN, se trata de un planteo que le realizaron al Presidente desde su mesa chica tras el balance interno de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en quince distritos y alcanzó un 40,6% a nivel nacional.

“Queremos que siga en contacto con la gente del interior y que no pierda pie en el territorio. La idea es que agradezca el voto”, expresan en Nación. En la Casa Rosada aseguran que el jefe de Estado no tiene previsto reunirse con gobernadores en sus desembarcos, sino realizar actividades con la militancia y participar de eventos.

Los primeros distritos a visitar serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, donde el oficialismo nacional sacó entre el 40% y el 50% de los votos. El primer mandatario también tiene en carpeta llevar ministros en su despliegue por los distritos junto a dirigentes partidarios.

Los equipos de campaña que encabezan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo se reunieron este martes para realizar un análisis de la estrategia aplicada para las elecciones del domingo pasado. Estuvo también la coordinadora de los jefes de campaña provinciales, Pilar Ramírez, Sharif Menem, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez, entre otros. Uno de los puntos que remarcaron en la mesa de campaña del Gobierno fue el cambio de discurso del primer mandatario sobre la economía y los indicadores sociales (Foto: Leandro Heredia / TN).

Según dejaron trascender los integrantes, hubo un clima calmo entre los bandos y estudiaron los resultados de cada estrategia. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, no participaron, pero se reunieron antes con Karina Milei para analizar los resultados.

Uno de los puntos que remarcaron fue el cambio de discurso de Milei sobre el curso de la economía del país y el impacto en los indicadores sociales. Es por eso que trabajaron sobre una línea discursiva basada en el “esfuerzo” y redujeron las declaraciones del presidente sobre el “mejor gobierno de la historia”. Fue una recomendación directa de sus cercanos.

En lo que no hubo consenso es en la estrategia desplegada en provincias de los gobernadores anti-kirchneristas. Los cercanos a Karina Milei acusan a los equipos del Santiago Caputo de errar en todos los pronósticos de encuestas sobre las proyecciones del voto y le suman críticas por su intención de acordar con los mandatarios dialoguistas. “Se equivocó en provincias como Neuquén, en Córdoba y en Santa Fe. Solo acertó Santiago de Estero”, expresan cerca de la presidenta de La Libertad Avanza.

En el entorno del consultor mantienen las críticas hacia la decisión de no acordar con los dialoguistas por su impacto legislativo en los meses previos a la elección, en los que subió el dólar y el riesgo país junto con las tasas. “Esas decisiones estuvieron mal por cómo afectó el Congreso, no a las elecciones. Si sumamos nuestros números con los de los gobernadores, la foto queda mejor”, remarcan.

