/ / LA LIBERTAD AVANZA SERÁ PRIMERA MINORÍA JUNTO AL PRO CON CASI 110 DIPUTADOS

El oficialismo necesitará de aliados para sancionar las principales leyes.

El oficialismo tendrá 82 diputados propios con lo cual consiguió mas del doble los diputados que tiene hasta diciembre, que sumados a los 22 legisladores que tendrá el pro, y 6 radicales, tendrá 110 legisladores.

De todas maneras, la Libertad Avanza necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal que tendrá entre 7 y 8 diputados, Producción y Trabajo que tendrá 3 legisladores e Independencia que tendrá 3 integrantes. Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en todas las provincias.

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas