/ / LA LIBERTAD AVANZA SE IMPONE EN EL CHACO Y LE APORTA DOS SENADORES A MILEI

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia del Chaco. Así, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider y Jorge Capitanich serían los senadores electos y Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Sergio Dolce y Julieta Campo los diputados nacionales electos.

De acuerdo a los guarismos oficiales, para la categoría senadores LLA obtiene el 46% de los votos convirtiendo a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider en senadores electos. En segundo lugar, a menos de un punto se ubica Fuerza Patria encabezada por Jorge Capitanich. En tercer lugar se ubica Vamos Chaco, con el 2,40 por ciento de los votos, que llevaba como primer candidato al exsenador Eduardo Aguilar.

Para la categoría de diputados nacionales, la diferencia en favor del oficialismo fue más holgada con 45,70 por ciento de los votos frente al 43,61 de Fuerza Patria. En tercer lugar se ubica Vamos Chaco con 2,92 por ciento. Así, a la Cámara Baja ingresarán Rosario Goitía y Guillermo Agüero por LLA y Sergio Dolce y Julieta Campo por Fuerza Patria.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día