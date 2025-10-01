/ / LA UNCAUS Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE RESISTENCIA INVITAN A PARTICIPAR DE LAS III JORNADAS BINACIONALES DE DERECHO, INEFICACIA Y NULIDAD

La Universidad Nacional del Chaco Austral y el Colegio de Abogados de Resistencia Chaco llevarán a cabo la III Jornadas binacionales de Derecho ineficacia y nulidad.

Contará con un amplio temario y con destacados disertantes que desarrollan temas en boga actualmente tales como el Doctor Alberto Martínez Simón: Juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Ex Presidente de la misma. Profesor Titular de Derecho Civil (UNA).

*Doctor Marcelo López Mesa: Académico de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba. Profesor Titular de Derecho de las Obligaciones y de Daños en la Universidad de Belgrano. Autor de 39 libros de Derecho Civil o Procesal Civil.

*Doctor Marco Aurelio González Maldonado: Vice Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y Miembro Titular del Directorio del Banco Central de Paraguay.

* Doctor Nelson Pessoa: Profesor Titular de Derecho Penal (UNCAUS),

*Doctor Juan Manuel Paniagua (Profesor Titular de Derecho Civil I, UCA Santa María de los Buenos Aires).

* Doctor Víctor Emilio Del Río (Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco) y el Doctor Miguel Vargas: Miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Encarnación (Paraguay). Profesor de Hechos y Actos jurídicos y de Obligaciones en la Universidad Nacional de Itapúa.

Estas jornadas están Auspiciadas por Banco Central de la República del Paraguay, Procuración General de la República del Paraguay, Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad de Belgrano (UB), Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Editorial Hammurabi, Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), Universidad del Salvador (USAL), Grupo Professional y Microjuris

Cuenta con dos montos de aranceles uno para profesionales con un valor de $30.000 y los estudiantes abonarán $10.000.

Para más información e inscripción debes ingresar a https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/PD1X39RX8J.

Periodismo365