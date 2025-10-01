/ / SÁENZ PEÑA: ACONDICIONAN EL PLAYÓN DE OPERACIONES DE ADUANAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

SÁENZ PEÑA: ACONDICIONAN EL PLAYÓN DE OPERACIONES DE ADUANAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

En un trabajo conjunto entre el Municipio y Vialidad Provincial, se avanza con intervenciones en el playón de Aduanas ubicado en el Parque Industrial de la ciudad.


Los trabajos se vienen realizando hace varios días e incluyeron perfilado, nivelación y compactación del suelo, y actualmente se avanza con la colocación de 600 toneladas de ripio, para evitar que durante los días de lluvia se produzcan anegamientos y se garantice la operatividad del playón de maniobras de Aduana.




En tal sentido, Hugo Aguado, responsable del Parque Industrial comentó que el ripio es aportado por Vialidad y el municipio puso a disposición los camiones para el enripiado total del playón. Esto permitirá que a partir del lunes Aduanas pueda operar al 100% en el lugar.




Cabe mencionar que estas intervenciones surgen a través de un acuerdo entre el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Local a cargo de Martín Sobol, con Vialidad Provincial, por gestiones del ministro de la Producción a cargo de Oscar Dudik,  para poder brindar un servicio acorde a quienes tengan que realizar los trámites para exportación.

Periodismo365

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aceptamos todas las opiniones y críticas a nuestro trabajo, pero no se permiten los ataques personales en contra del medio y trabajadores de prensa, tampoco las opiniones que no estén relacionadas con el artículo en cuestión. Quien accione de ese modo será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.