/ / SÁENZ PEÑA: ACONDICIONAN EL PLAYÓN DE OPERACIONES DE ADUANAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

En un trabajo conjunto entre el Municipio y Vialidad Provincial, se avanza con intervenciones en el playón de Aduanas ubicado en el Parque Industrial de la ciudad.

En tal sentido, Hugo Aguado, responsable del Parque Industrial comentó que el ripio es aportado por Vialidad y el municipio puso a disposición los camiones para el enripiado total del playón. Esto permitirá que a partir del lunes Aduanas pueda operar al 100% en el lugar.

Cabe mencionar que estas intervenciones surgen a través de un acuerdo entre el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Local a cargo de Martín Sobol, con Vialidad Provincial, por gestiones del ministro de la Producción a cargo de Oscar Dudik, para poder brindar un servicio acorde a quienes tengan que realizar los trámites para exportación.

Periodismo365