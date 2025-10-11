/ / OPENAI Y SUR ENERGY FIRMAN CARTA DE INTENCIÓN PARA INVERTIR HASTA US$25.000 MILLONES EN ARGENTINA

OpenAI y la empresa de energía Sur Energy firmaron el viernes una carta de intención para impulsar un proyecto de 'Data Center' a gran escala en Argentina, que supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones, dijo el gobierno.


El proyecto apunta a albergar la próxima generación de computación de IA (inteligencia artificial) y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

"Estructurado en el marco del RIGI (incentivo para grandes inversiones), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", señaló un comunicado.

FUENTE Y FOTOS: Reuters - La Nación

