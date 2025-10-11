/ / ESPERT AHORA SE CONVIERTE EN ÑOQUI: PIDE LICENCIA DE DIPUTADO PERO SIGUE COBRANDO

La decisión del libertario alivió a los opositores, que no reunían los votos para expulsarlo por divisiones internas.

El economista formuló un texto de dos líneas para explicar su apartamiento "por motivos particulares". En rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, donde recayó la denuncia de Juan Grabois por sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el legislador oficialista terminó dando un paso al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja. LPO reveló que ni siquiera estaban de acuerdo al interior de la bancada peronista con la posibilidad de barrerlo, por una mezcla de acuerdos con el gobierno y la interpretación acerca del peligroso antecedente que sentaría echarlo "apenas" por una imputación.

De hecho, un diputado que participó de la reunión de Labor Parlamentaria en la previa de la sesión comentó a LPO que, durante la conversación de los presidentes de bloque, la única palabra que nadie pronunció fue el apellido Espert. Desde el pichettismo, explicaron que "no tiene sentido echarlo de la cámara, a dos meses que venza su mandato".

En efecto, los opositores más férreos le reclamaban a Menem que forzara el pedido de licencia él mismo. Ese atajo era también una forma de ahorrarse el papelón de no reunir los votos suficientes para expulsarlo y, al mismo tiempo, no quedar expuestos en su indulgencia con el oficialismo frente al jacobinismo de otros bloques.

Como sea, Espert ni siquiera estuvo en el recinto para la apertura de la sesión y el secretario parlamentario de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, planteó en el arranque la necesidad de quitar del temario el proyecto de remoción del economista de la comisión de Presupuesto, una iniciativa que devino abstracta luego de su propia renuncia.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online