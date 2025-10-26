/ / “RATIFICAMOS EL RUMBO DE CRECIMIENTO DE NUESTRA PROVINCIA", ASEGURÓ ZDERO TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL

El gobernador Leandro Zdero celebró la ajustada victoria de la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales en el Chaco. En su discurso, llamó a la unidad, reivindicó el cambio iniciado en Chaco y prometió profundizar el rumbo de crecimiento.

“En primer lugar, quiero agradecer al pueblo del Chaco, a todos y cada uno de los chaqueños por concurrir al deber cívico que honra la participación en la democracia”, expresó Zdero al iniciar sus palabras, acompañado por los principales candidatos de la lista oficialista.

El mandatario destacó el trabajo conjunto de las fuerzas que integraron la coalición: “Esta gran alianza no se conforma con dos partidos políticos, sino con muchos chaqueños de bien que quieren que al Chaco le vaya bien. Ahí estuvo la UCR, La Libertad Avanza, el PRO, Acción Chaqueña, Bases y Principios, y muchos ciudadanos que sin pertenecer a un partido se sumaron con compromiso”.









Zdero remarcó que la unidad fue clave para alcanzar el resultado obtenido: “Nosotros entendíamos, por ese mensaje de la gente, que lo que teníamos que hacer era unirnos. Y seguramente hoy muchos entenderán por qué era necesario unirse”.

En un tono más político, el gobernador aseguró que los chaqueños “ratificaron el rumbo de crecimiento” de su gestión y señaló que el objetivo es “dejar atrás el pasado lleno de corrupción y dolor”. Sin embargo, reconoció que “hay muchas cosas que corregir” y que será necesario “profundizar los cambios y convocar a más chaqueños que se animen a avanzar hacia el Chaco que soñaron nuestros abuelos”.

Zdero cerró su discurso con un mensaje de esperanza: “Vamos por ese Chaco que puede, por ese Chaco que queremos todos y cada uno de nosotros”. Pasadas las 22.00 horas, con el 95% de las mesas escrutadas, el oficialismo provincial obtenía el 45,6% de los votos en la categoría de diputados nacionales, seguido por Fuerza Patria, con el 43,6% de los sufragios, en una elección, nuevamente, muy polarizada. Ambas fuerzas lograron así quedarse con dos bancas cada una. En cuanto al Senado, la pelea estuvo aún más reñida. LLA obtuvo el 45,9% de los votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 45,2%: una diferencia de unos 5 mil votos.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día