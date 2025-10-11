/ / CHACO: AFIRMÓ QUE LLEVABA BOTAS QUIRÚRGICAS PERO ERA UN CARGAMENTO DE 600 MIL ATADOS DE CIGARRILLOS

El conductor de un camión manifestó que trasladaba botas quirúrgicas, pero los gendarmes descubrieron que se trataba de un cargamento de 602.500 atados de cigarrillos.

Ayer, en horas de la madrugada, en un control intensivo por parte de efectivos de la Sección Núcleo y de la **Patrulla Fija “Puente General Belgrano” del Escuadrón 51 “Fontana”, procedieron a detener la marcha de un camión de cargas de gran porte que provenía del Paraguay y se dirigía a la provincia de Buenos Aires. La requisa fue realizada sobre el kilómetro 1.020 en la Ruta Nacional N° 11, localidad chaqueña de Colonia Benítez.

Durante la inspección documentológica el conductor, de nacionalidad paraguaya, había manifestado que transportaba “botas quirúrgicas desechables”; sin embargo, los uniformados advirtieron que el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) habría sido presuntamente falsificado/adulterado.

Inmediatamente, con conocimiento del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia y en coordinación con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se trasladó el camión con acoplado hasta el asiento del Escuadrón 51 para una requisa mas exhaustiva.

En presencia de testigos, y con la correspondiente autorización judicial se procedió a la apertura de los precintos confirmando las sospechas de los gendarmes sobre el posible traslado de mercadería de contrabando. Hallando: 602.500 atados de cigarrillos de origen extranjero equivalentes a 60.250 cartones sin aval aduanero que acredite su legal traslado.

El Magistrado que intervino en el procedimiento, dispuso el secuestro de la carga en infracción a la Ley 22.415, la cual dio un avalúo de 971.000.000 pesos, el camión y su acoplado, un teléfono celular y documentación de interés. Como así también, la detención del conductor.

Periodismo365



