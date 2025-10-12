/ / RUTA 89 - GANCEDO: UN MOTOCICLISTA LESIONADO POR ESQUIVAR UN CHIVO

Un motociclista oriundo de la República del Paraguay, resultó lesionado tras colisionar a su compañero quien maniobró y esquivó a un caprino suelto en Ruta Nacional Nº 89, en cercanías de Gancedo. La cinta asfáltica en pésimo estado y los animales sueltos son una constante en ese sector de la provincia.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta BMW - R 1300 GS Adventure, modelo 2025, Dominio 160ABIZ la cual era guiada por Luis Rodrigo Bertoni Romero, de 49 años de edad, nacionalidad paraguaya, Asesor de Seguros, domiciliado en la ciudad de Asunción - República del Paraguay.

El conductor explicó que esquivó a un animal caprino pero su compañero José Prieto Duré, (40), Empresario, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo - Republica del Paraguay; que circulaba por detrás en otra motocicleta BMW 1300 GS Adventure, modelo 2025 Dominio 268/ABJZ, no logró frenar y lo impactó de atrás ocasionando que este último cayera a la cinta asfáltica, resultando lesionado y luego trasladado en Ambulancia hasta el Hospital local.

La Doctora de Guardia diagnosticó "Contusión en codo y rodilla izquierda - lesiones leves", siendo dado de alta. El Fiscal en turno dispuso que se labre Acta de Constatación y tomas fotográficas del lugar. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, a cargo de la Dra. María Gabriela Rafart Antón, en la causa por "Supuestas lesiones en Accidente de tránsito".

Periodismo365







