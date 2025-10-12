/ / SÁENZ PEÑA: EL GOBERNADOR Y EL INTENDENTE INAUGURARON LA REMODELACIÓN DE UNA PLAZA EN EL BARRIO SAN MARTÍN

El Gobernador destacó el trabajo conjunto con el intendente Cipolini y el acompañamiento de Vialidad Provincial para seguir impulsando obras en distintos barrios. “La labor en conjunto nos permite realizar más obras como éstas. Es un esfuerzo compartido, que le cambia la vida a la gente no solo conectando, sino mejorando las condiciones de vida de toda la comunidad”.

En ese contexto, el Gobernador subrayó que estas obras “significan mejor calidad de vida para los saenzpeñenses” y consolidan una ciudad “que equilibra lo sustentable, lo verde y los espacios para el disfrute de la gente”. Asimismo, resaltó que el uso y recuperación de los espacios públicos se ha convertido en una política de Estado. “En Sáenz Peña, como en algunos otros municipios, se ha instalado una política de Estado para recuperar los espacios públicos, embellecer la ciudad y fomentar que la gente los use”, finalizó.

BRUNO CIPOLINI: “ESTA PLAZA SERÁ UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS FAMILIAS”

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, expresó su satisfacción por la inauguración de la remodelada plaza a la que definió como “un nuevo punto de encuentro y fortalecimiento de los lazos familiares”.

En ese marco, Cipolini subrayó que la obra forma parte de una política sostenida de recuperación de espacios públicos en la ciudad. “Hemos hecho un gran esfuerzo en esta materia: la plazoleta del barrio Mitre, la plaza del Ensanche Sur, la plaza San Martín y próximamente el Parque del Encuentro son ejemplos del trabajo constante para que cada barrio tenga un lugar digno para disfrutar”.

Para finalizar, el intendente valoró el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y agradeció también la decisión de atender las demandas de la comunidad en materia de seguridad. En ese sentido, puso de ejemplo la reapertura de la Escuela de Policía porque “permiten que los agentes puedan cumplir su verdadera tarea: brindar seguridad y prevención, especialmente en los espacios públicos, como esta plaza que hoy inauguramos”.

