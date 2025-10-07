/ / SÁENZ PEÑA: ANDABAN CAZANDO MONOS PARA COMER Y ATACARON A HONDAZOS A VECINAS

Varios menores andaban cazando monos en el Barrio Solidario, utilizando gomeras para tal fin. Los primates que habitan en la arboledas de ese sector saenzpeñense, según trascendidos, luego de ser cazados son consumidos por los sujetos. Sin embargo, vecinos del sector salieron a reclamar porque las piedras caían sobre los techos linderos. En ese momento dos mujeres que salieron a reclamar fueron atacadas a hondazos y una de ellas resultó lesionada. Ocurrió en el Barrio Solidario de Presidencia Roque Sáenz Peña. Intervino personal policial de Comisaría 4º.

Al salir a ver qué pasaba, las dos mujeres se encontraron con la presencia de varios menores de edad en la vereda, quienes tiraban gomerasos a un mono que estaba en un árbol. Tras reclamarle que dejen de hacer eso los menores atacaron a hondazos a las vecinas, lesionando a una de ellas en la pierna, a la altura de la rodilla. "No es la primera vez que sucede esto. Siempre es lo mismo y esta es la misma banda que anda molestando y robando todo el día, siempre los vecinos tenemos problemas con ellos", aseguraron consultados por Periodismo365, a la vez que solicitaron más presencia policial en el populoso barrio de la zona noroeste de Sáenz Peña.

