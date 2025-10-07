/ / (video)SÁENZ PEÑA VIOLENTA: ESTUDIANTES "SE DESCONOCIERON" Y ATACARON A UNO DE ELLOS EN LA VÍA PÚBLICA

Varios estudiantes secundarios que en horas de la madrugada del domingo, bebían y festejaban en una fiesta en un domicilio particular, de repente "se desconocieron" y corrieron a uno de ellos hasta las cercanías, donde en plena vía pública lo patotearon y entre todos le propinaron una brutal paliza en el suelo, para después huir dejándolo tirado al adolescente de 14 años. Todos serían alumnos del nivel secundario del colegio conocido como "Bachi 3", de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La mujer de 49 años, explicó en sede policial que el pasado domingo 5, a las 05.30 horas de la madrugada; su hijo de 14 años salía de un cumpleaños en calle 28 entre 13 y 15 del Barrio 1º de Mayo, cuando comenzó a discutir con otro menor que cursa en otro año del mismo colegio, pero en determinado momento mas personas participaron de la discusión.

En esas circunstancias y al verse superado en número, el adolescente optó por huir del lugar, pero los demás lo persiguieron en patota; siendo alcanzado sobre calle 28, metros más adelante en la vereda de un autoservicio, donde cayó al piso y fue salvajemente golpeado por la patota.

La Policía determinó que se trataba de M. M., L. S., E. M., B. P. y L. S.; además de C. E. y E. G. Examinado por el médico policial en turno, se informó que el menor presenta lesiones de carácter "leve". El Fiscal en turno, dispuso que se investigue para identificar a los autores y se remita copia del presente a la UPI, siguiendo luego con los diligenciamientos judiciales que correspondan.

