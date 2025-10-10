/ / NISSAN DEJÓ DE PRODUCIR EN LA ARGENTINA: 300 TRABAJADORES PASARÁN A RETIRO Y LA EMPRESA SERÁ IMPORTADORA

Adiós a Nissan: la automotriz dejó hoy de producir en la Argentina. A las 13.15 horas de hoy, Nissan produjo la última pick-up Frontier nacional en la planta de Renault en Córdoba. La foto principal muestra la última unidad producida y la otra foto es de otra unidad, hoy, en su proceso final.

Ante una consulta formal de este medio, Nissan confirmó lo publicado: "De acuerdo con lo informado el 28 de marzo pasado y como parte de su plan de transformación Re: Nissan en el día de hoy ha cesado la producción de la pickup Nissan Frontier en Fábrica Santa Isabel. A partir de ahora toda la producción de pickups para la región se concentrará en México. Nissan Argentina reafirma su compromiso de continuar entregando a sus clientes lo mejor de su portafolio, así como también la mejor calidad de servicio de ventas y posventa a través de su red oficial de concesionarios en todo el país".

Todos los detalles fueron adelantados por este medio. Lo nuevo que se puede agregar es que se inició un proceso de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir 300 puestos de trabajo (al menos, por ahora) pertenecientes a Renault. Hay que recordar que el personal afiliado a SMATA que trabajaba para el proyecto Frontier fue aportado por la automotriz francesa, dentro del acuerdo que incluía la fabricación de la pick-up Alaskan.

Desde la semana que viene, se comienza a desarmar la línea de producción de Nissan y será traslada a México. La automotriz está negociando con autopartistas qué parte del herramental que ellos tienen para fabricar piezas para la pick-up también será sacado del país. Esto está generando un negociación tensa y difícil con los proveedores.

Ahora Nissan quedará como importadora aunque hay rumores de una salida total, como anticipó A Rodar Post

También Renault confirmó el fin de la producción de Alaskan con esta decoración: "Hoy finaliza la producción de la pickup de una tonelada en Fábrica Santa Isabel. En este contexto, y como parte de su transición industrial, la planta puso en marcha una reorganización interna, de cara al próximo ciclo productivo de la nueva pickup de media tonelada prevista para el año próximo".

FUENTE Y FOTOS: A Rodar Post