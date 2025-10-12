/ / SÁENZ PEÑA: UNA MOTOCICLISTA SUFRIÓ LA AMPUTACIÓN DE UNA PIERNA TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la tarde de este sábado, la conductora de una moto sufrió la amputación de una pierna tras protagonizar un accidente de tránsito que también involucró a un automóvil. Ocurrió en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llegar al lugar constataron que fueron partícipes un automóvil Volkswagen Golf, guiado por un joven de 21 años de edad, domiciliado en el Barrio Milenium; quién no resultó lesionado. El segundo partícipe es una motocicleta Yamaha YBR, de 125 cc., guiada por una mujer de 52 años, domiciliada en el Barrio San Martín, quién fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio". Se hizo presente personal de la División Criminalística.

Más tarde, desde el nosocomio los médicos informaron que tras haber salido del quirófano, el diagnóstico Post-operatorio es "Amputación traumática del miembro inferior derecho, por debajo de la rodilla". La Fiscalía de Investigación Penal en turno, diligencia la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365