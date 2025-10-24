/ / SÁENZ PEÑA: RIGE ALERTA NARANJA POR TORMENTAS SEVERAS, GRANIZO Y FUERTES VIENTOS

En la tarde de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Naranja para Chaco y varias provincias por tormentas severas, vientos fuertes del sector sur y granizo. Todo ello después de varias jornadas de intenso calor y viento norte en el centro del Chaco.

En ese contexto, el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día viernes 24 de octubre de 2.025, generado a las 18,23 horas; indica que el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual. El sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, anticipa el SMN.

